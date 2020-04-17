МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Сравнения последствий распространения нового коронавируса для мировой экономики с Великой депрессией неминуемы, однако сегодня экономисты имеют больше опыта и способны более адекватно реагировать на кризисные явления, заявил РИА Новости заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Ранее в апреле Международный валютный фонд (МВФ) оценил падение мирового ВВП в 2020 году в 3% или более. Это самое сильное падение со времен Великой депрессии в 1930-х годах.

"Аналогии с Великой депрессией неминуемы, потому что кризисы, происходившие в 30-е годы во многих развитых странах, были одновременными и глубокими. Но отличий реально очень много: в частности, за прошедший век накопился широкий опыт проведения экономических антикризисных политик", — полагает Куликов.

"В большинстве случаев сейчас экономисты понимают, что конкретно лежит в основе текущего кризиса и предлагают адекватные меры, а во время Великой депрессии понятно было существенно меньше. Тем не менее, как мы видим на примере текущего кризиса, не все причины лежат в экономической плоскости", — указывает он.

МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5,5% из-за коронавируса и, как следствие, обвала цен на нефть. В январе МВФ ожидал роста экономики России в 2020 году на 1,9%. Прогноз на 2021 год, напротив, был повышен. Теперь фонд ожидает, что ВВП РФ вырастет на 3,5%, что на 1,5 процентного пункта выше январского прогноза.

"В смысле глубины падения ВВП прогнозы МВФ близки к нашим оценкам базового сценария. В базовом сценарии по России мы на данный момент ожидаем несколько меньшего падения, на уровне 4-4,5%, понимая, впрочем, что неопределенность очень большая. Два ключевых элемента прогноза сейчас – время создания лекарства или вакцины для коронавируса, а также то, насколько эффективны будут меры господдержки в смысле сохранения занятости. Первое определяет длительность карантинных мер, а второе – скорость восстановления экономики после их снятия", — заключил Куликов.