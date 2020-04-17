МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. ВТБ инвестирует 71 миллион долларов в золоторудный проект Ведуга в Красноярском крае, получит 40,6% в активе, сообщает Polymetal.

После завершения сделки доля Polymetal в проекте составит 59,4%, компания также получит опцион на приобретение доли ВТБ.

Уточняется, что ВТБ выкупит 25,7%-ую долю в горнорудной компании "Амикан", которая владеет лицензией на месторождение Ведуга, у миноритариев за 36 миллионов долларов. Стоимость всего акционерного капитала "Амикана" оценена в 140 миллионов долларов.

Также банк инвестирует 35 миллионов долларов в увеличение уставного капитала "Амикана", в результате чего доля банка составит 40,6%. Денежные средства будут использованы для финансирования геологоразведочных работ и развития Ведуги.