МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Банк России сможет предметно рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе еженедельной пресс-конференции.

"Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров. Мы, как и всегда, рассмотрим спектр различных экономических сценариев. С учетом этого оценим то, какое имеется пространство для смягчения денежно-кредитной политики и какими шагами нам целесообразно двигаться", — сказала Набиуллина.

Снижение ставки будет основным вариантом для рассмотрения на следующей неделе, уточнила она.

Очередное заседание Банка России по ставке пройдет в следующую пятницу, 24 апреля.

"Мы считаем, что основным вариантом, который мы будем рассматривать, — это будет возможность снижения ставки. Думаю, что будем детально рассматривать его в разных экономических сценариях, и в том числе, какого размера шаги могут быть предприняты", — сказала Набиуллина.

Повышение ставки, по ее словам, маловероятно, но детали будут рассмотрены через неделю.