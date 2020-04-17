МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Банк России представит на следующей неделе кардинально измененный макроэкономический прогноз, в котором в том числе оценка цены нефти будет более "консервативной", заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы представим прогноз на следующей неделе, это будет не уточнение, как я уже говорила, а, скорее всего, коренная переработка прогноза, потому что ситуация кардинально изменилась", — сказала она в ходе онлайн-пресс-конференции.

"И мы рассмотрим сценарий по цене на нефть. Вы видите, что цена на нефть сейчас находится на более низких уровнях, чем мы рассматривали в рамках предыдущего прогноза, и соответствующие изменения мы сделаем и представим данные по базовым прогнозам. Но, безусловно, с точки зрения цены на нефть мы будем более консервативны, чем на предыдущем этапе", — добавила она.