МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил журналистам, что в Кремле фиксируют недостаточную эффективность реализации мер поддержки из-за коронавируса. Видно, что россияне и бизнес сталкиваются с проблемами в банках, ситуация анализируется и будет обсуждаться.

Журналисты спросили Пескова о том, как в Кремле оценивают первую неделю работы мер поддержки бизнеса на фоне сообщений, что у предпринимателей как в Москве, так и в регионах страны не получается ими воспользоваться.

"Мы фиксируем пока недостаточную эффективность реализации этих мер, видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках", — отметил он. Эксперты оценили "третий пакет" поддержки бизнеса властями Москвы

По словам пресс-секретаря, эти проблемы в настоящее время анализируются.

"И, безусловно, состоятся еще обсуждения того, как это все работает", — добавил он и отметил, что координационный совет при кабмине России по борьбе с распространением коронавируса в ежедневном режиме принимает меры, в том числе по вопросу реализации поддержки представителей бизнеса.

"Мишустин только вчера этим занимался, это обсуждал", — сказал Песков.

ПРОГНОЗЫ

Точного прогноза по развитию ситуации с COVID-19 в России быть не может. Песков добавил, что решения принимаются исходя из текущей ситуации. Зачем Россия наращивает вложения в госдолг США

"Вы видели тех, кто представляет экспертное мнение — это руководители наших профильных медицинских организаций, научно-медицинских центров, с ними Путин на прошлой неделе проводил встречу. Эти ученые, эти медики формулируют точку зрения, которую передают в штаб и главе государства", — ответил он на вопрос о том, кто формулирует президенту прогноз развития ситуации с коронавирусом.

Также, сказал пресс-секретарь, собирается и анализируется информация по уровню прироста заболевших, количеству выздоровевших и другие данные по субъектам РФ.

"Вот такой процесс. Конечно, какого-то точного прогноза здесь быть не может. Решения принимаются по ситуации в зависимости от темпов роста заболеваний. Еще раз повторяю, во главе угла находится здоровье граждан", — подытожил Песков.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

В Кремле считают ситуацию с низкими ценами на нефть и после сделки ОПЕК+ поводом для тщательного отслеживания ситуации, затронул Песков вопросы цен на сырье. Российские эксперты: экономику от обвала спасет только чудо

"Безусловно, это повод для очень тщательного мониторинга. Вы знаете, что динамика этих цен и состояние международных энергетических рынков — это предмет самого пристального внимания и руководства страны, и руководства всех стран мира", — отметил он.

Необходимо дождаться прямого эффекта от заключенной сделки ОПЕК+, в Кремле отслеживают ситуацию, заявил он.

"Сделка сейчас в полном объеме еще не активировалась, она вступила в силу, она финализирована, но технологически должны будут начать ее реализацию. На это потребуется еще какое-то количество дней, поэтому эффект еще обязательно наступит. Вы знаете, что ситуация тщательно отслеживается, осуществляются контакты, наш министр недавно был на связи со своим саудовским коллегой, поэтому сейчас мы отслеживаем ситуацию", — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько сейчас с точки зрения Кремля необходимо вернуться к дискуссии о дополнительных сокращениях добычи, так как цена продолжает снижаться.

Он добавил, что "пока нужно дождаться прямого эффекта от той сделки, которая была заключена".