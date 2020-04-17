МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что Банк России при сохранении курса рубля на текущих уровнях снизит 24 апреля ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых, сообщил журналистам стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее в пятницу сообщила, что регулятор 24 апреля предметно рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки, при этом этот вариант будет приоритетным.

"Мы полагаем, что ЦБ снизит ключевую ставку на ближайшем заседании, если курс рубля в течение недели будет относительно стабильным. На наш взгляд, если регулятор примет решение о снижении ставки в апреле, оно будет довольно значительным — скорее всего, ставка опустится на 50 базисных пунктов, до 5,5%", — прогнозирует Минко.

Курс доллара расчетами "завтра" к 13.07 мск рос на 22 копейки — до 74,37 рубля. Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск снизился на 76,78 копеек — до 73,94 рубля.