МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ утвердил дополнительные меры, направленные на защиту интересов граждан, поддержку кредитования экономики и временное смягчение валютного контроля, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан, поддержке кредитования экономики", — сказано в сообщении. Путин сообщил о поддержке строительной отрасли новыми кредитами и субсидиями

Также эти меры будут включать в себя временные смягчения валютного контроля и норм в рамках противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, добавляет ЦБ.

В частности, регулятор считает важным расширить возможности кредитных организаций реструктурировать кредиты населению, предоставлять гражданам новые кредиты, в том числе ипотеку.

А для расширения охвата программ поддержки малого и среднего бизнеса ЦБ собирается внести изменения в механизм предоставления льготных кредитов кредитным организациям, распространив их на факторинг.

ЦБ РФ до 1 июля не будет применять меры к банкам за нарушение сроков передачи информации органам валютного контроля. "Банк России не будет применять меры, предусмотренные статьей 74 федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за допущенные уполномоченными банками нарушения сроков передачи информации органам валютного контроля с 30 марта по 1 июля 2020 года", — сказано в сообщении.

Кроме того, ЦБ предоставляет право кредитным организациям не учитывать период с 30 марта по 1 июля 2020 года включительно при исчислении сроков представления справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций.

Банки будут информировать органы валютного контроля о нарушении сроков представления вышеуказанных документов по истечении 15 рабочих дней, следующих за периодом с 30 марта по 1 июля 2020 года.

Банк России к середине 2020 года реализует меры, которые будут способствовать снижению банковских ставок по ипотеке, также сообщил.

"К середине 2020 года будут реализованы положения, относящиеся к оценке риска по ипотечным ссудам. Коэффициенты риска по стандартным ипотечным кредитам с LTV менее 100% и приемлемым уровнем показателя долговой нагрузки будут установлены в диапазоне 20–50% (в настоящее время коэффициенты риска находятся в интервале 35–100%), что будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке", — говорится в сообщении ЦБ.

Также Банк России рекомендовал кредиторам до 30 сентября принудительно не выселять должников из жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

"Банк России рекомендует кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам (далее — кредиторам) приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих), из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание", — сказано в сообщении.