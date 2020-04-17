МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Банк России для стимулирования кредитования экономики уже через неделю снизит свою ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых, ожидает большинство опрошенных агентством "Прайм" аналитиков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее в пятницу сообщила, что на ближайшем заседании совета директоров 24 апреля основным вариантом для рассмотрения будет снижение ключевой ставки, а ее повышение при этом — маловероятно.

"Судя по достаточно решительному заявлению главы ЦБ, я бы рассматривал возможность снижения ставки не менее чем на 0,5 процентного пункта. В пользу такого решения говорит необходимость стимулирования кредитования и поддержки экономики в условиях "коронавирусного" спада в экономике", — прогнозирует старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Заявление Набиуллиной — сигнал к снижению ставки в апреле на 0,5 процентного пункта, согласна главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Среди факторов, которые выступают в пользу снижения ставки, она назвала снижение обеспокоенности ЦБ инфляционными рисками, более комфортную ситуацию на валютном рынке, медленный процесс реструктуризации кредитов, а также международную тенденцию на снижение учётных ставок другими регуляторами.

Шага в 0,5 процентного пункта от регулятора в следующую пятницу ожидает и главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович, при этом он предполагает, что ЦБ может затем еще снизить ставку на 0,25 процентного пункта в июне и июле. "Вероятность сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании кажется нам весьма низкой. Но если в апреле ключевая ставка все же останется без изменений, с вероятностью близкой к 100% снижение ставки будет реализовано на заседаниях в июне-июле", — добавил он.

Ставку в 5,5% годовых по итогам заседания совета директоров Банка России 24 апреля ждет и главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Он подчеркнул, что это будет полезным для экономики, поскольку позволит снизить ставки по кредитам, в том числе по ипотечным.

А вот замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов дал ещё более осторожный прогноз: он ожидает, что ставка достигнет 5,5% ко второму полугодию текущего года, но "шаги по снижению, скорее, будут сделаны раньше, чем позже".