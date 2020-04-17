МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины до уровня неизбежного дефолта "С" с "СС", говорится в релизе агентства.

"Понижение рейтинга Аргентины до "С" указывает на то, что процесс "переоформление проблемного долга" (DDE)" начался после объявления властями о реструктуризации внешних облигаций", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Ранее в пятницу правительство Аргентины предложило держателям госдолга план по его реструктуризации, предусматривающий отсутствие платежей в течение трёх лет.

Fitch полагает, что дефолт по платежам будет неизбежным, если договоренность с держателями долга не будет достигнута в ближайшие недели.

Агентство может повысить рейтинг Аргентины, если правительство все-таки произведет необходимые выплаты или если появятся признаки улучшения ситуации. При этом, если в течение выбранного периода выплаты не будут произведены, агентство может понизить рейтинг Аргентины.