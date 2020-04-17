ЛОНДОН, 17 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания на заседании Всемирного банка в пятницу призвала разработать долгосрочную программу по поддержке развивающихся стран и подготовке мировой экономики к возможным будущим пандемиям. С соответствующим обращением выступила министр по международному развитию Великобритании Энн-Мари Тревельян.

По словам министра, Всемирный банк должен помочь развивающимся странам создать более сильную экономику и систему здравоохранения, чтобы они могли лучше справляться со вспышками болезней в будущем, а также предотвратить появление второй волны коронавируса.

"Группа Всемирного банка должна обеспечить, чтобы посткризисное восстановление создало устойчивость к стихийным бедствиям, изменению климата, угрозам окружающей среды и биоразнообразию", — сказала она.

"Поддержка, оказываемая системам здравоохранения, должна создать фундамент для усиленной глобальной безопасности в области здравоохранения, чтобы мы лучше подготовились к следующей пандемии", — заявила Тревельян.

Представитель Великобритании приветствовала пакет льготного кредитования развивающимся странам на 160 миллиардов долларов для борьбы с коронавирусом, а также принятые странами G20 меры по поддержке экономики в условиях COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения, свыше 135 тысяч человек скончались.