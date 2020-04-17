МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ будет выступать с инициативой о постепенном снятии запрета на экспорт средств индивидуальной защиты и антисептиков в том случае, если российский рынок будет насыщен средствами борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Если мы получим подтверждение, что у нас есть запасы, чтобы не было никаких перебоев по всем цепочкам потребления по той номенклатуре, по которой мы наладили массовое производство (средства индивидуальной защиты, антисептики — ред.), конечно же, мы будем выходить с инициативой постепенно снимать вообще запрет о поставке такой продукции", — рассказал Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".

Так, по словам министра, положительная динамика сегодня наблюдается в производстве антисептиков: там удалось нарастить производство с 45 до 300 тысяч в сутки. Ведомство ожидает, что до конца апреля российские предприятия, в числе которых много производителей косметики, увеличат этот показатель до 360 тысяч в сутки.

Ранее в пятницу глава Минпромторга также сообщил, что по маскам российские компании опережают план ведомства и уже производят в сутки свыше 8 миллионов изделий.

В частности, министр пояснил, что 5 миллионов масок в сутки создают микропредприятия. Как сообщал ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, к производству масок в России присоединились предприятия легкой промышленности и даже исправительные учреждения.

Что касается серийного производства медицинских масок, по словам Мантурова, из нетканых синтетических материалов сейчас производится почти 2 миллиона изделий в сутки. Еще 1,5 миллиона масок в сутки приходится на марлевые маски.