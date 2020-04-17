ЛОНДОН, 17 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Крупные профсоюзы и профессиональные ассоциации Великобритании поприветствовали продление властями страны программы по компенсации зарплат до конца июня на фоне пандемии коронавируса, следует из заявлений организаций.

Кабмин Британии объявил в пятницу о продлении до конца июня программы по выплате компенсаций сотрудникам, временно оставшимся без работы, в размере до 80% от зарплаты, но не более 2,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц. Таким образом, действие программы продлено еще на один месяц после того, как в четверг было объявлено о продлении карантина еще на три недели.

Глава одного из крупнейших британских профсоюзов Unite the Union Лен Маккласки сообщил, что объединение опасалось, что власти свернут программу поддержки в конце мая до того, как экономика и бизнес начнут восстанавливаться после пандемии коронавируса. В результате этого даже устойчивые компании могли бы оказаться на грани закрытия, считают в профсоюзе.

"Правительство сделало большой шаг вперед, когда оно ввело программу поддержки. Да, были проблемы…, но тот факт, что работодателям сказали, что государство поддержит их в расходах на сотрудников, если те поддержат своих работников, помог предотвратить массовую безработицу", — заявил Маккласки. "Поэтому мы очень рады услышать сегодня объявление о том, что схема продлится по крайней мере до конца июня, и благодарим их за то, что они выслушали наши просьбы о продлении", — добавил он. Также глава Unite обратился к работодателям, призывая их разумно распорядиться госпомощью и поддержать своих сотрудников.

Институт директоров (IoD), объединяющий более 30 тысяч глав британских компаний, и Конфедерация британской промышленности (CBI) отметили, что решение принято "как нельзя вовремя". "Программа компенсации является опорой экономической поддержки правительства и принесла облегчение многим предприятиям и работникам", — отметил глава IoD Эдвин Морган.

В CBI подчеркнули, что продление программы компенсаций означает, что компаниям в ближайшие дни не придется направлять извещения о сокращениях сотрудникам за 45 дней, как того требует законодательство. "Вместо этого (компании) могут сосредоточить внимание на защите рабочих мест и своего бизнеса", — отметили в организации, добавив, что программа компенсаций должна работать до тех пор, пока "люди не смогут безопасно вернуться к работе" и не начнется "перезапуск и оживление экономики".

Британская ассоциация пива и пабов, в которой занято около миллиона человек, также поприветствовала решение властей. "Продление программы сделано очень вовремя, оно чрезвычайно важно. Без этого компании в нашей отрасли были бы вынуждены начать принимать сложные решения о сокращении штата, чтобы обеспечить выживание своего бизнеса", — сообщила глава ассоциации Эмма МакКларкин.