МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Обеспеченность России свободными нефтехранилищами в нынешней ситуации на рынке вызывает обеспокоенность, но хотя у двух других крупнейших добытчиков — Саудовской Аравии и США — дела обстоят лучше, в глобальном масштабе ситуация накаляется даже с учетом сделки ОПЕК+, говорится в исследованиях Института развития технологий ТЭК (ИРТТТЭК) и Института энергетики и финансов (ИЭФ).

"По различным оценкам, из трех ведущих нефтедобывающих стран, положение России с нефтехранением вызывают обеспокоенность. Так, имеющиеся объемы хранения сырой нефти и нефтепродуктов способны вместить объем производства у России всего за 8 дней, у Саудовской Аравии – за 18, у США – за 30 дней", — отмечает заместитель директора Центра исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ) Владимир Дробышевский.

С ним согласен руководитель экономического департамента института энергетики и финансов Марсель Салихов. Он также отмечает уязвимость Саудовской Аравии наряду с Россией, подчеркивая отсутствие надежных оценок по РФ, поскольку вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНКи) не раскрывают эти данные. "В лучшем положении находятся США… По состоянию на 3 апреля коммерческие хранилища были заполнены на 54%, 298 миллионов баррелей были не заняты. По нефтепродуктам тоже схожая картина… Стратегические хранилища нефти в США заполнены на 89%", — говорит он.

Эксперт отмечает проблему отсутствия в России полноценной системы стратегических резервов нефти, хотя идея и обсуждалась. "Поэтому сокращение внешнего спроса достаточно быстро оказывает влияние на текущую добычу", — считает Салихов.

Дробышевский добавляет: имеющийся стратегический резерв "Роснефтегеза", расположенный на предприятиях "Роснефти", "Транснефти" и других нефтяных компаний, вмещает до 15 миллионов баррелей, а это в 60 с лишним раз меньше, чем в США, хотя технологические резервуары и инфраструктура РФ все же позволяют сезонно маневрировать объемами прокачки. В целом, "сейчас российские нефтекомпании всерьез рассматривают возможности аренды нефтеналивных цистерн у структур РЖД", — говорит Дробышевский.

Доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова согласна с важностью проблемы, но отмечает необходимость роста потребления как основного драйвера развития экономик. "В текущей ситуации очень важным фактором стабилизации поставок нефти для внутренней переработки является разработка на государственном уровне программы стимулирования роста потребления моторного топлива в условиях пандемии", — заключает она.

ПОМОЖЕТ ЛИ ОПЕК+?

Намерения ОПЕК+ и G20 сократить добычу нефти позитивны, но лишь сгладят риск переполнение нефтехранилищ, считают эксперты ИЭФ. Так, по оценкам, суммарное сокращение добычи ОПЕК+ и G20 составит в мае лишь 6,2 миллиона баррелей в сутки и только в июне достигнет 10,9 миллиона против первого квартала 2020 года, тогда как спрос упадет на 25 миллионов баррелей в сутки год к году во втором квартале.

Салихов поясняет, что риск переполнения хранилищ в мире может возникнуть как из-за неполного соблюдения сделки ОПЕК+ и G20, так и из-за динамики спроса. Например, в апреле-мае ожидается его снижение на 25-30 миллионов баррелей в сутки, в июне-июле — на 12-15 миллионов, до конца года — на 9-10 миллионов. На этом фоне свободный объем хранилищ сократится за апрель на 60% с 1,5 миллиарда баррелей до 0,6 миллиарда баррелей, и затем до 0,2 миллиарда баррелей к концу июня.

В целом, снижение свободных мощностей по хранению можно считать критическим, учитывая региональные (высокая доля США) и технологические (невозможность смешивать разные сорта нефти или нефтепродукты) ограничения по хранению, отмечает ИЭФ. "Это свидетельствует о высоких рисках падения цен на нефть в апреле-июне… Вероятно, уже в июне странам ОПЕК+ и G20…, придется принимать решение о новом снижении добычи и иных дополнительных мерах", — заключают эксперты.

Впрочем, в четверг Россия и Саудовская Аравия выступили с совместным заявлением, в котором отметили готовность при необходимости к принятию дальнейших мер вместе с альянсом и другими странами для стабилизации рынка.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

Ряд крупных производителей вне ОПЕК+, включая США, Канаду, Индонезию, Норвегию и Бразилию, "добровольно" сократят добычу на 4-5 миллионов баррелей в сутки, сообщало Минэнерго РФ Азербайджана. Глава Минэнерго РФ Новак говорил о готовности 10 стран вне альянса оказать поддержку усилиям ОПЕК+ по балансировке рынка.