МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Кабмин РФ поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 20 апреля доложить премьер-министру Михаилу Мишустину о предложениях по оптимизации расходов федерального бюджета, сообщается на сайте правительства РФ.

"Первому заместителю председателя правительства Российской Федерации Андрею Белоусову 20 апреля 2020 года доложить председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину предложения по оптимизации расходов федерального бюджета", — говорится в сообщении.

Также правительство РФ одобрило проект плана допмероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации из-за коронавируса.

Кроме того, Минэкономразвития совместно с Банком России и заинтересованными общественными организациями поручено обеспечить ежедневный мониторинг реализации программ льготной реструктуризации и льготного зарплатного кредитования.

Кроме того, ФНС РФ вместе с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено обеспечить реализацию механизма подачи заявления юридическими лицами и ИП для получения выплат, осуществляемых за счёт средств федерального бюджета, а также доведение информации об указанном механизме до всех заинтересованных лиц.