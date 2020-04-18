ЯКУТСК, 18 апр — ПРАЙМ. "Газпром" направит медицинские бригады для поголовного тестирования работников на коронавирус на Чаяндинском месторождении в Якутии, где находятся свыше 9 тысяч человек, сообщил на ежедневном брифинге глава республики Айсен Николаев.

"Мы будем и дальше рассматривать вопросы по Чаяндинскому месторождению, где ситуация по-прежнему напряженная… Я нахожусь в постоянной связи с руководством "Газпрома", с руководством МЧС, оперативного штаба российского. Мы в ближайшие сутки уже будем принимать ряд решений… Ну и главное, мы добились того, чтобы "Газпром" направил туда медицинскую бригаду для поголовного тестирования всех работающих на Чаяндинском месторождении…, а это свыше 9 тысяч человек", — заявил Николаев.

Ранее сообщалось о том, что 30 новых случаев коронавируса были зарегистрированы в Якутии за прошедшие сутки, из них 26 – в городе Алдан, всего в регионе зарегистрированы 77 случаев коронавируса.

В пятницу в вахтовых поселках на территории Чаяндинского месторождения в Якутии был введен карантин по коронавирусу.

В обсерватор Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения были помещены 59 контактных лиц, в изоляторе находятся 28 человек с признаками ОРВИ. Шесть работников месторождения госпитализированы в больницу города Ленска, у троих из них подтвержден коронавирус.