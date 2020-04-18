ПЕКИН, 18 апр — ПРАЙМ. Законодательное собрание Гонконга в ходе заседания в субботу одобрило выделение 137,5 миллиарда гонконгских долларов (около 18 миллиардов долларов) в рамках нового пакета мер поддержки бизнеса и обеспечения сохранения рабочих мест в условиях пандемии COVID-19, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.

Финансовый комитет Законодательного собрания обсуждал предложенный пакет мер на протяжении 18 часов в ходе двух заседаний в пятницу вечером и в субботу утром, в результате в поддержку предложенного пакета мер проголосовали 43 законодателя, 22 были против и двое воздержались. Представители Демократической партии, проголосовавшие против, заявили, что в указанном пакете мер много "дыр" и он не предусматривает защиту интересов целого ряда отраслей.

Сообщается, что в ходе обсуждения выдвигались также предложения по выделению дополнительных средств на выплату пособия безработным, однако они не получили поддержку большинства.

В рамках нового пакета мер поддержки правительство будет компенсировать 50% заработной платы работников на протяжении 6 месяцев, при этом размер правительственной субсидии не будет превышать 9 тысяч гонконгских долларов (1160 долларов) на работника, что составляет половину средней заработной платы по городу.

Как ранее сообщила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, власти города должны сделать все возможное, чтобы предотвратить закрытие предприятий и масштабное сокращение рабочих мест, минимизировать нагрузку на бизнес и граждан.

Помимо прочего, в Гонконге в ближайшие шесть месяцев на 20% будет снижена стоимость поездок на метро, правительство обязуется покрыть половину расходов, которые понесет метрополитен. Правительство также предоставит трехмесячную отсрочку по выплате налогов.