МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в субботу днем находится на уровне 3,9 — это значит, что большинство людей дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" ранее сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 14.10 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,9, это означает, что большинство жителей столицы находятся дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Зеленограде (4,0), самое низкое — в Котельниках (3,2).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом значительная часть их жителей на 14.10 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Перми, там индекс составил 3,7 (местное время 16.10), самое низкое – в Новосибирске (местное время 18.10), где индекс на уровне 2,9.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2,1 миллиона случаев заражения, почти 140 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.