ПЯТИГОРСК, 18 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Ставропольского края признал обоснованным заявление Нинели Кобзон, вдовы артиста Иосифа Кобзона, требующей признать банкротом осужденного за мошенничество в особо крупном размере бизнесмена Вагифа Пейсахова, говорится в картотеке арбитражных дел.

"Заявление Кобзон Нинели Михайловны о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Пейсахова Вагифа Давидовича…. признать обоснованным", — говорится в документе.

Суд определил ввести в отношении Пейсахова процедуру реструктуризации долгов и утвердить финансового управляющего.

"Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов Пейсахова требования Кобзон в сумме 1,5 миллиарда рублей основного долга", — сказано в резолютивной части судебного решения.

Результаты процедуры реструктуризации долгов будут рассмотрены 14 сентября.

В ходе расследования уголовного дела стало известно, что Пейсахов неоднократно брал у Кобзона деньги взаймы на развитие бизнеса и не возвращал. По настоянию певца 1 февраля 2014 года они официально заключили два договора займа на сумму более 20 миллионов долларов — общую сумму долгов Пейсахова, накопившихся к тому времени.

Месяц спустя Пейсахов сообщил, что выполнить обязательства по договорам он не может, так как все занятые деньги проиграл в покер. Тогда Кобзон обратился в полицию, по факту случившегося было возбуждено дело о мошенничестве. Следователи выяснили, что бизнесмен изначально не собирался возвращать долги и обманывал певца. Одинцовский городской суд в сентябре 2016 года приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга. Мособлсуд в ноябре того же года подтвердил законность приговора.

Нинель Кобзон в октябре 2019 года подала в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве Пейсахова, которое суд в январе передал по подсудности в ставропольский суд. Суд в Москве установил, что Пейсахов был зарегистрирован в столице с 2010 по 2015 год в качестве гостя, а его постоянным местом проживания с 2003 года по настоящее время является Ставрополь, там же находится его имущество.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.