МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило из резервного фонда более 273 миллиона рублей на не зарегистрированный в РФ препарат пэгаспаргаз для детей с тяжелой патологией, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"В целях оказания медицинской помощи ограниченному контингенту детей с особо тяжелой патологией выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 273520 тысяч рублей на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат федерального государственного унитарного предприятия "Московский эндокринный завод" на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в РФ лекарственного препарата пэгаспаргаза (торговое наименование "Онкаспар") в объеме 1500 упаковок", — говорится в документе.

Также Минздраву поручено не позднее 5 рабочих дней со дня получения от предприятия соответствующего заявления обеспечить выдачу разрешения на ввоз "Онкаспара".