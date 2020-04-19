МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что страна обладает всеми резервами для воплощения в жизнь мер по защите здоровья людей и по поддержке экономики.

"Все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть", — сказал глава государства в поздравлении россиян с Пасхой.

По его словам, РФ использует их рачительно и точечно, принимая во внимание складывающуюся ситуацию.

Кроме того, Россия анализирует опыт борьбы с коронавирусом других государств и работает во многом на опережение, подчеркнул президент.

Также он отметил важность соблюдения всех ограничений, введенных властями, ситуация в стране находится под контролем.