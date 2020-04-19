МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Доноры плазмы с антителами на коронавирус получат в Москве 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, а за 600 мл — 5 тысяч, говорится в указе, подписанном мэром столицы Сергеем Собяниным.

Отмечается, что донорами могут стать те люди, кто уже переболел инфекцией и кто не имеет хронических заболеваний и каких-либо противопоказаний. Необходимо иметь отрицательные анализы на ВИЧ, а также гепатиты В и С.

Объем каждой сдачи плазмы, должен быть не менее 300 мл и не свыше 600 мл.

При отсутствии вакцины многие специалисты считают метод переливания крови наиболее эффективным способом лечения вирусной болезни.