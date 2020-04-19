ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр — ПРАЙМ. Решения о дальнейшем режиме борьбы с коронавирусом нужно будет принимать в течение недели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По его словам, есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших уже на следующей неделе.

"Эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели", — заявил Песков.

"Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим", — считает пресс-секретарь главы государства.