ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр — ПРАЙМ. Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу 2020 года с учетом всех трат составит 7 трлн рублей, этих ресурсов хватит, чтобы власти могли исполнять все бюджетные обязательства до 2024 года даже при сохранении текущих цен на нефть, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"С учетом всех трат текущего года на конец текущего года мы ожидаем около 7 триллионов рублей в Фонде национального благосостояния", — сказал Силуанов.

Он уточнил, что дополнительные средства, которые власти уже уже планируют выделить в текущем году на поддержку экономики и социальной сферы, составляют около 2 триллионов рублей, и в первую очередь это будут средства ФНБ.

"То есть, если смотреть на цены на нефть как сегодня, нам до 2024 года ресурсов будет достаточно", — добавил он.

Объем ФНБ на 1 апреля составлял 12,856 триллиона рублей, что соответствовало 165,4 миллиарда долларов, или 11,3% ВВП. При этом 9 апреля Минфин приобрел у Банка России пакет акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей из средств ФНБ.