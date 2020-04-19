ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр — ПРАЙМ. Россия до конца апреля получит от Китая 1,6 миллиона защитных костюмов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы с нашими друзьями из Китая подписались на поставку, и уже отгружено защитных костюмов более 300 тысяч, и еще дополнительно до конца месяца к нам поступит порядка миллиона 600 тысяч костюмов защитных", — сказал он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

В начале апреля министр пояснил, что дефицит костюмов в России связан с тем, что отечественные предприятия специализировались в основном на костюмах для химических производств.

Мантуров 7 апреля сообщал, что дефицит защитных костюмов в российских регионах на фоне пандемии коронавируса достигает 300 тысяч единиц.