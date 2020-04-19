МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Банк России мог бы предоставлять "более дешевые деньги" по специальным программам для оказания поддержки гражданам и бизнесу.

"Я хоть и опасаюсь навлечь гнев Центрального банка, но мне представляется, что ЦБ мог бы предоставлять более дешевые деньги — исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам", — заявил Костин в интервью РБК.

"ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет", — отметил глава ВТБ.

Ранее Банк России сообщал, что направит до 150 миллиардов рублей на поддержку кредитования банками субъектов малого и среднего бизнеса для бесперебойной выплаты ими зарплат сотрудникам. ЦБ также с 1 апреля увеличил максимальный лимит по безотзывным кредитным линиям с 1,5 до 5 триллионов рублей и снизил плату за право пользования безотзывной кредитной линией до 0,15% с 0,5%.