МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Polymetal International plc по итогам первого квартала 2020 года увеличил производство золота на 8% по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года, до 324 тысяч унций, серебра — сократил на 1%, до 4,9 миллиона унций, говорится в сообщении компании.

Общее производство в пересчете в золотой эквивалент за январь-март выросло на 5% в годовом сопоставлении, составив 391 тысячу унций в золотом эквиваленте. Выручка компании увеличилась на 9%, достигнув 494 миллионов долларов, за счет роста цены на золото. Объем продаж золота при этом сократился на 7%, до 271 тысячи унций.

Polymetal подтверждает текущий производственный план на 2020 год в объеме 1,6 миллиона унций в золотом эквиваленте и сохраняет прогноз годовых денежных затрат в размере 650-700 долларов на унцию золотого эквивалента и совокупных денежных затрат в размере 850-900 долларов за унцию золотого эквивалента. Прогноз будет пересмотрен при публикации итогов первого полугодия.