МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ и выплачивать им пособие по безработице.

Соответствующее письмо глава АСИ Светлана Чупшева направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Документ предоставили РИА Новости в пресс-службе агентства.

Как отмечается в письме, такая мера поддержки нацелена на смягчение социально-экономических последствий, вызванных коронавирусом, в сфере рынка труда и занятости.

"На время оказания поддержки работникам организаций приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости", — говорится в письме.

В АСИ отметили, что соответствующую меру поддержки мигрантов используют в Португалии, где к гражданам страны приравняли 580 тысяч мигрантов.

Кроме того, АСИ предлагает организовать подготовку мигрантов под высвобождающиеся рынки, а также рынки обслуживания ИТ-инфраструктуры. Для реализации этой инициативы в агентстве считают возможным запустить перераспределение средств национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца этого года увеличить максимальное пособие по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть до 12 130 рублей.