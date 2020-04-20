МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США, заявляя о последствиях для Китая в связи с COVID-19, действительно могут принять меры против Пекина, например, ввести экономические санкции и привлечь на свою сторону Евросоюз, при этом варианта ответа у КНР достаточно мало, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19, то для него должны быть последствия. По словам американского лидера, США проводят расследование. При этом ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

"Я думаю, что здесь будет сделано несколько основных попыток давления. Первое — это экономические санкции против Китая. Причем президент США недаром сделал такое заявление, он рассчитывает привлечь на свою сторону и Европейский союз, то есть поставить Китай в своего рода позицию изгоя: страна, которая стала "инициатором" такого (вспышки коронавируса — ред.), уже априори против нее должны быть введены санкции. Вот это задача Трампа на сегодняшний день", — сказал Фененко РИА Новости.

По мнению эксперта, привлечение ЕС нужно США, чтобы похоронить китайский проект экономического пояса Шелкового пути.

"Они (США), в общем-то, считают уже (что похоронили проект), когда в 2017 года Евросоюз не приехал на учредительную конференцию, но как-то не до конца (получилось), еще какие-то надежды у Китая есть. Вот теперь, если Китай окончательно разругается с Европейским союзом настолько, что Европейский союз даже ему руку протянуть не сможет, вот это будет серьезный удар по всем китайским проектам", — добавил Фененко.

Он полагает, что заявлением о последствиях для Китая из-за COVID-19 американцы хотят сбросить с себя часть долговых обязательств перед КНР.

"Ведь если Китай виновен в таком, то ничто не помешает Трампу списать часть долговых обязательств США. Мы такой стране ничего не должны (считает Трамп). Вот это задача американцев. То есть надо ожидать массированной информационной атаки о том, что Китай виновен в нынешней эпидемии", — отметил Фененко.

По его словам, реальность мер США против Китая в связи со вспышкой COVID-19 существует, при этом меры Вашингтона могут быть чувствительными для Пекина, но, как показывает опыт, вариантов ответа со стороны Пекина достаточно мало. "Единственное, что мог бы сделать Китай, это полностью выбросить на рынок все долговые обязательства США и нанести жесточайший удар по американской экономике. Но решится ли Китай на такой шаг — это вопрос", — сказал собеседник агентства.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались.