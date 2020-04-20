МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. "ВСМПО-Ависма" снижает прогноз по производству титановой продукции в 2020 году примерно на 30% — до 26,5 тысячи тонн на фоне снижения спроса из-за распространения COVID-19, следует из сообщения корпорации.

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса авиаперевозки сократились на 90%, потребность в новых самолетах у рынка упала, а в ремонтах резко сократилась. Основные потребители компании в течение последних двух месяцев практически остановили производство.

"Исходя из сложившейся ситуации, корпорация "ВСМПО-Ависма" пересматривает собственные производственные программы, сокращая объемы товарной титановой продукции в 2020 году с запланированных 39 тысяч тонн в год до 26,5 тысячи тонн. Производство "Ависма" снижается с 44 тысяч тонн титана губчатого до 35 тысяч тонн в год", — говорится в релизе.

В корпорации разрабатываются антикризисные меры: сокращаются все непроизводственные расходы, переносятся "вправо" по срокам инвестиционные проекты, также есть необходимость привести фонд оплаты труда в соответствие с актуальной производственной программой. Вместе с тем, как и в прошлые кризисы, делается всё возможное, чтобы сохранить коллектив заводов. Поэтому руководителям, служащим, сотрудникам предложено рассмотреть возможность работы на графиках укороченной рабочей недели. Кроме того, в антикризисных планах — временно закрыть часть производственных участков, оборудование законсервировать, а сотрудников перераспределить по другим переделам.

"Можно, конечно, держаться несколько месяцев в прежнем состоянии и, делая вид, что проблемы не существует, жить не по средствам. Но потом наступит момент, когда сокращение численности станет неизбежностью. Мы не хотим такого развития событий и рассчитываем на понимание, ответственный подход коллектива к глобальной проблеме падения экономики и еще большего падения нашего с вами аэрокосмического рынка, спровоцированных пандемией", — прокомментировал генеральный директор корпорации Михаил Воеводин, слова которого приведены в сообщении.

"Уверены, что если сегодня мы сможем все вместе собраться и быстро перейти на антикризисные рельсы, как мы это сделали в 2009 году, то мы достойно переживем это время", — добавил он.

"ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком. Чистая прибыль корпорации по МСФО в 2019 году выросла на 31%, до 321 миллиона долларов.