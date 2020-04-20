МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале 2020 года вырос до 23 миллиардов евро с 1,3 миллиарда евро в январе, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали в отчетном месяце рост профицита торгового баланса до 17,5 миллиарда евро.

В годовом исчислении профицит торгового баланса еврозоны в феврале 2020 года вырос на 24% — год назад он составлял 18,5 миллиарда евро. В том числе экспорт товаров из еврозоны в минувшем феврале вырос в годовом выражении на 1,6%, до 189,3 миллиарда евро, импорт — снизился на 1%, до 166,3 миллиарда.

При этом в Евросоюзе в феврале был отмечен профицит внешнеторгового баланса на уровне 22,4 миллиарда евро против дефицита в 2,6 миллиарда в январе. В феврале 2019 года в союзе был отмечен профицит в 16,4 миллиарда евро. Таким образом, в годовом исчислении профицит вырос на 36%. При этом экспорт товаров из ЕС в феврале вырос в годовом выражении на 1%, до 170,7 миллиарда евро, импорт — снизился на 2,8%, до 148,3 миллиарда.