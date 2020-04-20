МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россия может начать поставки зерна нового урожая уже во второй половине июня, немногим раньше официального старта экспортного сезона, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Мы ожидаем старта сезона даже раньше, чем у нас календарная привычка к 1 июля идет (с 1 июля 2020 года по 31 июня 2021 года — ред.) В связи с ранним севом и ранней уборкой, естественно, он может наступить еще во второй половине июня, этот сезон, и мы практически начнем отгружать новый урожай на внешние рынки", — сказал Злочевский.

Российские аграрии к 17 апреля засеяли яровыми культурами 7,6 миллиона гектаров — в 1,7 раза больше, чем на аналогичную дату 2019 года. На старт весенних работ в России в текущем году повлияла погода, в ряде субъектов посевная кампания началась на 10 дней раньше среднемноголетних сроков, сообщал ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Злочевский считает, что экспортные поставки по всем культурам будут осуществляться по более низким ценам, что в прошлом сезоне. "Новый сезон уже на 30 долларов по пшенице смотрится ниже, чем нынешние отгрузки. Фактически это психологический порог, поскольку цена в районе 200 долларов за тонну была самой низкой в текущем сезоне, создав очень болезненную ситуацию для внутреннего рынка", — напомнил он.

По его мнению, на старте нового сезона такой же низкий ценовой уровень просматривается не только по пшенице, но и по ячменю и кукурузе. Объективных причин для роста мировых цен нет, так как растут мировые запасы, поэтому выправить ситуацию не смогут, например, и глобальные риски, как возможная засуха в Европе.