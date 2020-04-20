ТБИЛИСИ, 20 апр — ПРАЙМ. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предлагает грузинским властям предоставить ему временный официальный статус представителя руководства государства и отложить рассмотрение возбужденных в отношении него уголовных дел до осени, в ответ он обещает привезти в страну около 5,5 миллиарда долларов от зарубежных партнеров для устранения ущерба, нанесенного экономике страны коронавирусом.

Ранее Саакашвили предлагал грузинским властям помочь в организации спецрейсов из стран Европы, чтобы вернуть на родину застрявших граждан Грузии. В ответ представители руководства заявили, что спецрейсы выполняются в достаточном количестве, а все желающие оказать помощь в борьбе против коронавируса могут перечислить деньги в соответствующий фонд.

"Все юридические споры необходимо отложить на будущее и объявить мораторий до осени. После осени вы можете продолжить мои юридические процессы, осудить меня за разные дела и так далее. Дайте мне статус временного официального представителя руководства Грузии лишь в одном вопросе – в процессе получения зарубежной помощи и я даю гарантию, что привезу 5,5 миллиарда помощи — столько, чтобы спасти экономику страны", — написал Саакашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Президент также заверил, что готов обратиться за получением поддержки во все европейские столицы, знает многих людей в международных финансовых организациях и почти всех современных политических лидеров.

По его словам, экономический кризис на фоне пандемии коронавируса может привести Грузию к бедности и голоду, а экономику страны спасет лишь иностранная поддержка, которую он может заполучить.

Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили в 2013 году. Он находится на родине во внутригосударственном розыске по ряду уголовных дел, возбужденных в отношении него.