МАДРИД, 20 апр — ПРАЙМ. Падение ВВП Испании в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 может составить от 6,6% при самом оптимистическом прогнозе до 13,6% при наиболее пессимистичном, такие данные представил в понедельник Банк Испании.

Оптимистичный прогноз оценивает восемь недель карантина, при котором введенные правительством меры помогут избежать массового закрытия компаний и безработицы. В этом случае потери экономики составят в этом году 6,6% ВВП.

Второй сценарий, также предусматривающий восемь недель карантина, исходит из прекращения деятельности ряда компаний. В этом случае падение составит 8,7% ВВП.

Самый пессимистичный прогноз предполагает карантин, который в общей сложности продлится 12 недель, что обернется массовым закрытием компаний. В этом случае падение ВВП в текущем году достигнет 13,6%.

При первом сценарии восстановление экономики начнется сразу после завершения карантина, во втором – в четвертом квартале, в третьем – к концу года.

Ранее власти Испании приняли решение выделить в общей сложности 200 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом и его социально-экономическими последствиями для страны.

Правительство Испании приняло ряд решений, направленных на оказание помощи малому и среднему бизнесу, а также населению в условиях карантина, в частности, введен мораторий на выселение в случае невыплаты ипотеки (на шесть месяцев после окончания режима повышенной готовности), гарантировано электро-, газо- и водоснабжение даже в случае неуплаты, на шесть месяцев должны быть продлены те контракты на аренду помещений, которые должны в ближайшее время истечь (чтобы не допустить выселения квартиросъемщиков и повышения цен на аренду), введены беспроцентные микрокредиты (должны быть возвращены в течение шести лет с возможностью продления еще на четыре года, в случае невыплаты правительство обязуется взять расходы на себя), разрешено списание половины долга или его реструктуризация арендаторам, если они снимают у арендодателей, у которых более восьми помещений.

Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта и дважды продлевался, в последний раз до 26 апреля. Премьер Педро Санчес объявил, что намерен просить парламент о его продлении до 9 мая включительно, при этом с 27 апреля будут смягчены ограничения на прогулки детей.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). С начала эпидемии и по 20 апреля скончались 20 852 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19, выявлено 200 210 случаев заражения. При этом рост числа жертв и новых заболевших в последнее время замедлился.