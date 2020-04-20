МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Гонконга до "AA-" с "AA", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

"После продолжительных социальных волнений в 2019 году экономика Гонконга столкнулась со вторым серьезным шоком, вызванным пандемией COVID-19 в январе. Усилия правительства и общества по социальному дистанцированию для сдерживания распространения вируса привели к сокращению экономической активности и росту безработицы (…)", — отмечает агентство.

Fitch прогнозирует, что реальный ВВП Гонконга снизится на 5% в 2020 году после снижения на 1,2% в 2019 году. При этом базовый прогноз Fitch предполагают восстановление роста экономики Гонконга до 3,5% в 2021 года наряду с ожидаемым восстановлением активности мировой экономики.

Агентство отмечает, что к положительным рейтинговым действиям могут привести, среди прочего, структурные реформы, которые приведут к увеличению потенциала роста и увеличению бюджетных резервов. При этом Fitch может ухудшить прогноз или понизить рейтинг в случае новых всплесков социальной нестабильности в Гонконге, достаточных для того, чтобы подорвать его роль в качестве ведущего международного финансового центра или стабильность деловой среды.

По последним данным, в Гонконге выявлено 1025 случаев заражения коронавирусом, из них четыре человека скончались, 602 выздоровели.

С начала июня 2019 года в Гонконге проходят массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. После масштабных акций власти пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.