МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Власти в ближайшее время примут решения по дополнительным гарантиям, чтобы беспроцентные кредиты на выплату зарплат работникам смогли бы получать также средние и крупные компании из пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В понедельник он провёл оперативное совещание с вице-премьерами. Как указал глава кабмина, сейчас важно, чтобы наиболее пострадавшие предприятия, прежде всего небольшие компании, начали получать финансовую помощь от государства.

"Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей. Сегодня такими кредитами могут воспользоваться только малые и микропредприятия из соответствующих отраслей", — отметил Мишустин в ходе совещания.

Он уточнил, что госкорпорация развития ВЭБ.РФ уже предоставляет гарантии и поручительства по этим кредитам в объёме до 100 миллиардов рублей.

"Решения по дополнительным гарантиям будут приняты в ближайшее время", — заверил премьер.