МАДРИД, 20 апр — ПРАЙМ. Испания собирается предложить на очередных переговорах глав государств и правительств Евросоюза создать фонд в размере от триллиона до полутора триллионов евро на восстановление экономик наиболее пострадавших от пандемии стран-членов, сообщает агентство Efe.

Из документа, который есть в распоряжении агентства, следует, что премьер Педро Санчес на видеоконференции в четверг предложит создать фонд, средства из которого будут направлены на восстановление в первую очередь наиболее пострадавших секторов — таких как транспорт и туризм.

Испанские власти также предлагают, что эти средства должны выделяться странам путем прямых переводов, а не в качестве ссуд, чтобы не допустить роста госдолга.

Согласно предложению, фонд должен быть сформирован к 1 января 2021 году и его смогут использовать наиболее пострадавшие страны в течение ближайших двух-трех лет. Выделение средств (безвозмездные субсидии) будет зависеть от таких факторов как количество пострадавшего населения, падение ВВП и рост безработицы.

В понедельник Банк Испании представил свои прогнозы на этот год: падение ВВП в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 может составить от 6,6%, при самом оптимистическом прогнозе, до 13,6%, при наиболее пессимистичном.

Ранее власти Испании приняли решение выделить в общей сложности 200 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом и его социально-экономическими последствиями для страны.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). С начала эпидемии и по 20 апреля скончались 20 852 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19, выявлено 200 210 случаев заражения. При этом рост числа жертв и новых заболевших в последнее время замедлился.

Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта и дважды продлевался, в последний раз до 26 апреля. Премьер Педро Санчес объявил, что намерен просить парламент о его продлении до 9 мая включительно, при этом с 27 апреля будут смягчены ограничения на прогулки детей.