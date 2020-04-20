МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В текущей ситуации дополнительного регулирования цен на продовольствие не планируется, действующее законодательство позволяет пресекать необоснованный рост стоимости продуктов, заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

В ходе онлайн-конференции в МИА "Россия Сегодня" представители Крыма отметили, что на полуострове ежегодно отмечается сезонный рост цен на товары и услуги, в том числе на продовольствие. Они поинтересовались — возможны ли какие-либо дополнительные меры регулирования на продовольствие в условиях пандемии коронавируса, когда граждане вынуждены экономить.

"Дополнительных мер регулирования не планируется", — сказал Рязанский. Он напомнил, что ранее были приняты поправки в законодательство, позволяющие более четко контролировать цены на лекарства, не допускать их необоснованного роста.

"Законодательство, касающееся цен на продовольствие, очень близко к лекарственному обеспечению. Есть необходимый набор мер административного реагирования на необоснованный и резкий рост цен на продукты", — подчеркнул он.

По словам сенатора, при необходимости ФАС и Роспотребнадзор проверяют, с чем связано увеличение стоимости продуктов — с увеличением цен у поставщиков или сговором участников рынка.