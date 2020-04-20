МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что отечественная промышленность наращивает объемы производства медоборудования для борьбы с коронавирусом.

По его словам, в ближайшее время в России будет произведено 3,5 миллиона, а затем — 7,5 миллиона масок и более 100 тысяч защитных костюмов в сутки.

"Мы собственное производство налаживаем, как я говорил, расширяем. В начале марта производили внутри страны всего 1 миллион 200 тысяч масок, до конца месяца будем производить уже 3,5 миллиона в сутки и в ближайшее время за этим 7,5 миллионов будем производить", — рассказал президент.

Малые и средние предприятия наладили производство гигиенических масок в объеме 5,8 миллиона, сообщил глава государства.

Выпуск защитных костюмов увеличился с 6 тысяч в начале марта до 20 тысяч, и в ближайшее время, к маю, костюмов будет производиться более 100 тысяч в сутки, сказал Путин.