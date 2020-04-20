МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Помощь Италии в борьбе с коронавирусом — не игра в одни ворота, Россия закупает в Италии датчики давления для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как я уже сказал, у нас сотрудничество достаточно широкое здесь со многими коллегами. По антисептикам мы обходимся без импорта, полностью закрываем все свои потребности, а вот хорошо известно практическое взаимодействие с некоторыми партнерами в Италии. Мы в эту страну направили и своих военных медиков, направили оборудование туда, как известно, по линии гражданских ведомств, по линии Минздрава", — сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, которое показал канал "Россия 24".

"Но что в этой связи хотел бы сказать, это не просто игра в одни ворота, это не дорога с односторонним движением. Мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции легких. И это сотрудничество растет", — подчеркнул президент.

Он также рассказал, что Россия и США заключили контракт на поставку датчиков потока воздуха, необходимых для производства аппаратов ИВЛ, сотрудничество будет развиваться.

"На следующий день после того, как приземлился в Нью-Йорке наш самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты, на следующий день мы заключили контракт с американскими партнерами на поставку датчиков потока воздуха, также необходимых для производства ИВЛ в России", — заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что это сотрудничество будет и дальше развиваться.