МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Минфину России в условиях текущей конъюнктуры будет затруднительно в 2020 году выполнить программу заимствований, заявил в интервью агентству Рейтер глава департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства Константин Вышковский.

По его словам, нет никаких решений об увеличении программы заимствований. "Объем программы этого года и так очень большой. Ситуация существенно менее благоприятная, чем, например, в прошлом году, поэтому говорить о каком-то гарантированном выполнении этой программы уже сложно, а говорить о значительном ее увеличении я не готов", — сказал он.

При этом предоставление права правительству заимствовать сверх лимита, установленного в бюджете не значит, что это обязательно будет сделано, отметил он. "Это просто дает возможность оперативно реагировать на какие-то негативные явления, если это потребуется", — пояснил Вышковский.

"Есть рыночный механизм привлечения ресурсов, и чудес с точки зрения его искусственного функционирования быть не может. Умножать на какие-то цифры объем программы и искусственным образом пытаться ее выполнить – это будет уже что-то нерыночное, и идти в это не хотелось бы", — добавил он.

Минфин России будет делать все возможное, чтобы привлечь ресурсы на рыночных условиях в объемах, соответствующих максимальной потребности, сказал он. "Если сейчас потребности у бюджета возрастают, будем пытаться эти потребности удовлетворять настолько, насколько позволит рынок. Но в основе должен быть спрос. Спрос либо есть, либо нет. И если спроса нет, его не придумаешь никакими скидками. Делать ставку на то, что мы за счет снижения цен на наши бумаги привлечем на триллионы рублей ресурсы, абсолютно нереалистично", — отметил он.

Валовые заимствования РФ на внутреннем рынке планируются в 2020 году в размере 2,3 триллиона рублей, чистая сумма заимствований составляет 1,7 триллиона рублей.