МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнули большое значение достигнутой в рамках ОПЕК+ договоренности о согласованном снижении нефтедобычи, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по ситуации на мировом рынке нефти подчеркнуто большое значение достигнутой в рамках ОПЕК+ договоренности о согласованном снижении нефтедобычи", — говорится в сообщении.

Стороны по телефону обсудили укрепление российско-венесуэльского стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере.

"Затронуты актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-венесуэльского стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере", — говорится в сообщении.

Мадуро выразил Путину признательность за оказываемую российской стороной помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, включающую поставку тест-систем.

Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях, в том числе по линии министерств здравоохранения.