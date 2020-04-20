МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении и ускорении беспошлинного ввоза в РФ медицинских товаров для борьбы против коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит и ускорит беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Речь идёт о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции лёгких, медицинских масках, защитных костюмах", — говорится в пояснительной записке к документу.

Добавляется, что с 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медучреждениям. Целевое назначение товаров должно подтверждаться документом. Ранее его выдавали уполномоченные органы госвласти регионов. Теперь такие полномочия также закреплены за Минпромторгом и Минздравом. Это ускорит процесс получения разрешений.