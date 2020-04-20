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МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Продажи новых легковых и лёгких коммерческих машин в России в 2020 году снизятся на 25-37% по сравнению с 2019 годом из-за коронавируса и составят 1,3-1,1 миллиона автомобилей, следует из прогноза консалтинговой компании The Boston Consulting Group по влиянию коронавируса на автопром.

Согласно прогнозу, в апреле продажи на российском рынке наиболее вероятно снизятся на 110-118 тысяч единиц техники, что в конечном итоге приведет к падению годовых продаж на 25-37% соответственно. В оптимистичном сценарии прогноза, продажи в 2020 году снизятся на 19%, до 1,4 миллиона машин, в самом худшем случае рынок провалится на 48%, до 900 тысяч автомобилей, следует из документа.

При этом, согласно расчетам BCG, наиболее вероятным сценарием в отношении российского авторынка в 2021 году представляется снижение продаж на 12-18% при максимально возможной амплитуде от —3% до —31% в зависимости от сценария, говорится в прогнозе.

Вместе с тем, мировые продажи автомобилей из-за коронавируса в 2020 году в лучшем случае потеряют 10-16% и составят 55,9-51,8 миллиона автомобилей, а в худшем — снизятся на 22-38% — до 48,2-38,2 миллиона машин, следует из прогноза аналитиков. Мировые продажи в контексте исследования предполагают рынки Европы, США и Китая, отмечает BCG.

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Текущий кризис – уникальная возможность для национальных автопроизводителей частично компенсировать отставание, и упустить ее было бы стратегической ошибкой, считает директор в московском офисе BCG, руководитель направления "Автомобилестроение" в BCG СНГ Эдуард Черкин.

"Штаб-квартиры иностранных автопроизводителей заняты решением проблем на крупнейших мировых рынках (США, Европа, Китай) и уделяют РФ меньше внимания в настоящее время. Необходимо использовать окно для подготовки к выходу из кризиса и вывести на рынок новые конкурентные продукты более быстро, обеспечив сервис и масштабирование продаж более эффективно", — считает аналитик.

По словам Черкина, пришло время внедрять новые коммерческие модели работы, контракты жизненного цикла для сегмента коммерческой техники, операционный лизинг, модели аренды автомобиля на условиях подписки и так далее. Вместе с тем, открывается окно возможностей для экспорта из-за падения курса рубля, и производителям следует задуматься о его форсировании в момент открытия границ и постараться реализовать коммерческие выгоды от новых переговоров с поставщиками, подчеркивает аналитик.

Перевод процессов в онлайн, чтобы иметь доступ к рабочей силе из других регионов, ускоренное внедрение digital — лучшая адаптация в условиях дистанционной работы также помогут быстрее адаптироваться автозаводам к новой реальности, считает Черкин.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

"Российские автопроизводители в настоящее время загрузили свои производства и стараются максимально использовать время, пока вирусная ситуация в регионах это позволяет, чтобы максимально отработать до майских праздников и уйти на майские с наполненным стоком готовой продукции", — отмечает Черкин.

Государство разместило много заказов на коммерческую технику на российские национальные автосборочные предприятия, что помогает сейчас им продолжать активную работу и поддерживает экономическую ситуацию, поясняет он.

В легковом сегменте при этом немного другая картина — некоторые иностранные автопроизводители закрыли производства, у дилеров ожидается падение спроса в апреле и мае, и те, кто ослабнет в эти месяцы или не справится с управлением кризисом ликвидности, рискуют уйти с рынка, предостерегает аналитик. При этом автомобили — одна из топ-трех категорий затрат, на которых россияне планируют сэкономить в условиях эпидемии, отмечает он.