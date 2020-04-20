МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ попросило российские нефтяные компании с мая снизить добычу нефти на 20% с показателя февраля, чтобы выполнить условия сделки ОПЕК+, сообщили РИА Новости два знакомых с ситуацией источника в отрасли.

Согласно апрельскому докладу ОПЕК, в котором приведены данные Минэнерго РФ, добыча только нефти в России (без учета конденсата) в первом квартале держалась примерно на одном уровне: 10,6 миллиона баррелей с сутки в январе, 10,58 миллиона — в феврале, и на этой же отметке в марте. А общая добыча различных газоконденсатных жидкостей весь первый квартал составляла 0,91 миллиона баррелей в сутки, указала ОПЕК. При этом российские нефтяные компании заявляли, что не собирались в апреле увеличивать добычу нефти.

Чтобы довести добычу нефти в России до уровня, соответствующего новой сделке ОПЕК+, ее нужно сократить примерно на 20%. Как сообщили собеседники РИА Новости, именно на столько Минэнерго РФ попросило компании снизить свое производство нефти с мая с показателя февраля. В рамках сделки ОПЕК+ добыча нефти в РФ в мае-июне не должна превышать 8,492 миллиона баррелей в сутки.

Сокращать добычу российские нефтяники должны пропорционально своей доле на рынке, сообщил РИА Новости источник в одной из компаний в пятницу. Крупнейшими производителями нефти в РФ являются "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Татнефть".

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

При этом добыча только нефти в РФ, как следует из доклада ОПЕК, максимально достигала 10,77 миллиона баррелей в сутки (в августе 2019 года), в октябре 2018 года она составляла 10,626 миллиона (с конденсатом 11,421 миллиона), говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Таким образом, фактически России нужно сократить меньше нефти, чем установлено сделкой ОПЕК+.

По данным агентства Рейтер со ссылкой на знакомый с отраслевой статистикой РФ источник, добыча нефти и конденсата России с начала апреля остается примерно на уровне марта — 11,27 миллиона баррелей в сутки против 11,29 миллиона в марте.