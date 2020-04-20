МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Цена американской нефти марки WTI с поставкой в июне ускорила темпы падения в понедельник до 16%, свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 16,3%, до 20,95доллара за баррель, июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent — опускалась на 8,8%, до 25,61 доллара за баррель.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать вопрос о переизбытке сырья на нефтяном рынке в условиях очень низкого спроса. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а показатель по итогам апреля ожидается на 29 миллионов баррелей в день ниже апреля 2019 года.