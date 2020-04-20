МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательного значения впервые в истории, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.33 мск цена майских фьючерсов на WTI падала на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 162,51%, до минус 11,42 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на бирже ICE падала на 104,11%, до минус 0,75 доллара за баррель.

Такие беспрецедентные цены объясняются тем, что вторник будет последним днем для продажи этой нефти, а хранить ее негде — спрос резко упал из-за коронавируса, и хранилища уже близки к полному заполнению.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 18,58%, до 20,38 доллара за баррель, июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent — опускалась на 9,44%, до 25,43 доллара за баррель.