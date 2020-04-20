МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Генерирующие энергетические компании России за три нерабочих недели недополучили 4,4 миллиарда рублей выручки, большая часть из которых приходится на ТЭС, следует из анализа Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

В России с 30 марта власти объявили режим нерабочих дней для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"Недополученная выручка генерирующих компаний за три нерабочие недели оценивается в 4,4 миллиарда рублей, из которых 4 миллиарда рублей приходится на ТЭС", — говорится в материалах института. При этом это сокращение не компенсируется в полной мере снижением топливных расходов.

Пандемия коронавируса повлекла за собой сокращение потребления электроэнергии, что привело к снижению цен на оптовом рынке на сутки вперед. Как отмечает ИПЕМ, сохранение сложившейся ситуации может стать стресс-тестом всей системы рыночных отношений в электроэнергетике.

По мнению ИПЕМ, текущий кризис вновь поднимает вопрос значительных резервов мощности в единой энергосистеме России и многочисленных нерыночных сегментов оптового энергорынка. Институт предлагает ввести новый механизм оплаты мощности на оптовом рынке для станций, чтобы владельцы добровольно перевели их в режим консервации.

"Предлагаемый ИПЕМ механизм подразумевает оплату мощности объектов, выведенных в консервацию, по пониженным ставкам. Это позволит снизить давление тарифов на предприятия, которые и так работают в режиме повышенных рисков, и в долгосрочной перспективе не потерять своих потребителей генерирующему сегменту", – прокомментировал ситуацию руководитель департамента исследований топливно-энергетического комплекса ИПЕМ Александр Григорьев.