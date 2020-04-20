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МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательного значения впервые в истории, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) цена составила почти минус 40 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.43 мск цена майских фьючерсов на WTI падала на NYMEX на 292,67%, до минус 35,2 доллара за баррель, минутами ранее показатель достиг минус 39,55 доллара. Цена майских фьючерсов на бирже ICE падала на 137,71%, до минус 6,89 доллара за баррель.

Такие беспрецедентные цены объясняются тем, что вторник будет последним днем для продажи этой нефти, а хранить ее негде — спрос резко упал из-за коронавируса, и хранилища уже близки к полному заполнению.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 16,46%, до 20,91 доллара за баррель, июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent — опускалась на 8,62%, до 25,66 доллара за баррель.