ЛОНДОН, 20 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Причин для дефолта в российской экономике в настоящее время нет, но при снижении цены на нефть, курс рубля может продолжить ослабляться. Такое мнение высказал профессор университета Science Po в Париже, бывший главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев в беседе с журналистом Михаилом Зыгарем в ходе онлайн-трансляции в соцсети Instagram.

По словам экономиста, в настоящее время причин для дефолта российской экономики нет.

"Нет причин полагать, что мы стоим перед настоящим риском дефолта. Более того, Россия может занять еще, выпустить еще облигации федерального займа, чтобы финансировать поддержку граждан. Это то, что экономисты предлагают, но российские власти на это не идут. Пока нет причин ожидать дефолта", — сказал он.

"Если цены на нефть упадут еще ниже, рубль обесценится еще больше", — добавил экономист во время прямого эфира беседы с журналистом в понедельник.

Курс рубля в марте обрушился, вслед за рухнувшими на 17-летние минимумы ценами на нефть. Курс доллара в "черную среду", 18 марта, в ходе торгов доходил до уровня 80 рублей. В апреле российская валюта немного отыграла падение. В понедельник курс доллара с расчетами "завтра" рос на 63 копейки — до 74,62 рубля.