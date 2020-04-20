МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Доля продаж через интернет в общем объеме розничной торговли в фактически действовавших ценах в 2019 году в РФ выросла на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2018 годом и составила 2%, сообщается в материалах Росстата.

Вместе с этим, доля интернет-продаж в Москве в 2019 году выросла до 4,3% с 3,2% в 2018 году, в Подмосковье — снизилась до 4,7% с 4,9% годом ранее.

Доля интернет-продаж в Санкт-Петербурге в 2019 году выросла до 4,5% с 4,2% в 2018 году, в Ленинградской области снизилась до 1,4% с 1,5% годом ранее.

Среди федеральных округов, наибольшую долю интернет-продаж в 2019 году показал Центральный федеральный округ — 3,2% (2,7% в 2018 году). Наименьшую — Северо-Кавказский федеральный округ, где доля интернет-продаж за год не изменилась и составила 0,3%.

Самый высокий показатель в 2019 году зафиксирован в Новосибирской области — 5,2% (4,8% в 2018 году), самый низкий — в Республике Дагестан — 0% (также 0% в 2018 году).